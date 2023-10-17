У Скадовську "бавовна": повідомляють про "приліт" по базі окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області повідомляють про влучання у місце розташування офіцерського складу росіян. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.
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«Скадовськ, привіт. Повідомляють про «приліт» по розташуванню офіцерського складу окупантів в приватному секторі. Прямо точнісінько. Добре.», - написав Андрющенко у Telegram.
Доповнення
16 вересня у Мелітополі було чутно вибухи з боку Молочного лиману, де російські окупанти облаштували військові бази і полігони.