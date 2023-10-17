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В Скадовске "хлопок": сообщают о "прилете" по базе оккупантов

Киев • УНН

 • 543477 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области сообщают о попадании в место расположения офицерского состава россиян. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

В Скадовске "хлопок": сообщают о "прилете" по базе оккупантов

Цитата

«Скадовск, привет. Сообщают о «прилёте» по расположению офицерского состава оккупантов в частном секторе. Прямо в точку. Хорошо.», - написал Андрющенко в Telegram.

Дополнение

16 сентября в Мелитополе были слышны взрывы со стороны Молочного лимана, где российские оккупанты обустроили военные базы и полигоны.

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