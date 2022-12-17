У СІЗО Сімферополя утримують близько 100 українців – росЗМІ

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Днями глава фсб олександр бортніков заявив, що на пунктах пропуску кордону росії затримано 400 “українських націоналістів та осіб, які вчинили військові злочини”.

За інформацією росЗМІ, російська фсб звинувачує деяких утримуваних у “тероризмі”, проте українська сторона вважає їх військовополоненими.

Іншим не оголошували звинувачення і тримають на підставі того, що вони “чинили опір спеціальної військової операції”.

За інформацією кримського адвоката Еміля Курбедінова, у СІЗО Сімферополя на кінець листопада перебували близько 10 жінок та не менше 50-60 чоловіків — громадян України. Їх утримують там по кілька місяців, деяких з березня і квітня.

Адвокат Олексій Ладін, який також працює в Криму, заявив, що в СІЗО Сімферополя перебувають не менше сотні громадян України. При цьому у вересні в Криму було відкрито друге СІЗО, як вважають юристи, спеціально для громадян України. Усі адвокати знають про те, що затриманих в Україні привозять до нового ізолятора, а крім ФСВП його охороняє фсб.

Деякі затримані провели у СІЗО кілька тижнів чи місяців і були відпущені: таких близько 7-8 осіб. Їхні імена не називають з міркувань безпеки, з Криму вони виїжджали на територію росії.

Один із відомих випадків – відправлена до СІЗО українка, яка з чоловіком та двома дітьми в'їхала до Криму.

“Вона говорила, що не розуміє, чому її вирішили відправити в ізолятор, в якому вона провела 1,5 місяця, поки чоловік із дітьми чекав її на орендованій квартирі в Криму”, – заявив кримський адвокат Курбєдінов.

Ще один адвокат розповів, що у цій установі перебувають дві категорії громадян України.

Перша група – ті, хто виїхав із зон бойових дій на територію росії, на кордоні був підданий допитам і перевіркам гаджетів і затриманий, оскільки російські спецслужби вирішили, що ці люди мають відношення до ЗСУ або добровольчих батальйонів. Друга – люди, привезені до СІЗО Сімферополя з окупованої території України.

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