В СИЗО Симферополя удерживают около 100 украинцев – росСМИ

Детали

На днях глава фсб Александр Бортников заявил, что на пунктах пропуска границы рф задержано 400 “украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления”.

По информации росСМИ, российская фсб обвиняет некоторых удерживаемых в “терроризме”, однако украинская сторона считает их военнопленными.

Остальным не предъявляли обвинений и держат на основании того, что они “оказывали сопротивление специальной военной операции”.

По информации крымского адвоката Эмиля Курбединова, в СИЗО Симферополя на конец ноября находились около 10 женщин и не менее 50-60 мужчин — граждан Украины. Их удерживают там по несколько месяцев, некоторых – с марта и апреля.

Адвокат Алексей Ладин, также работающий в Крыму, заявил, что в СИЗО Симферополя находятся не менее сотни граждан Украины. При этом, в сентябре в Крыму был открыт второй СИЗО, как считают юристы, специально для граждан Украины. Все адвокаты знают о том, что задержанных в Украине привозят в новый изолятор, а, помимо ФСИН, его охраняет фсб.

Некоторые задержанные провели в СИЗО несколько недель или месяцев и были отпущены: таких около 7-8 человек. Их имена не называют по соображениям безопасности, из Крыма они выезжали на территорию рф.

Один из известных случаев – отправленная в СИЗО украинка, которая с мужем и двумя детьми въехала в Крым.

“Она говорила, что не понимает, почему ее решили отправить в изолятор, в котором она провела 1,5 месяца, пока муж с детьми ждал ее на съемной квартире в Крыму”, – заявил крымский адвокат Курбединов.

Еще один адвокат рассказал, что в этом учреждении находятся две категории граждан Украины.

Первая группа – те, кто выехал из зон боевых действий на территорию рф, на границе был подвергнут допросам и проверкам гаджетов и задержан, так как российские спецслужбы решили, что эти люди имеют отношение к ВСУ или добровольческим батальонам. Вторая – люди, привезенные в СИЗО Симферополя с оккупированной территории Украины.

Добавим

На деоккупированной территории Херсонской области обнаружили 10 пыточных.