У СІЗО, де утримують Єфремова, помістили переміщених з “ЛНР” в’язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Переміщених з “ЛНР” засуджених тимчасово помістили у Старобільському слідчому ізоляторі Луганської області, а в’язнів з “ДНР” у Маріупольському слідчому ізоляторі на Донеччині. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
“13 осіб, яких передали з "ДНР", перебувають в Маріупольському СІЗО. При цьому засуджених, яких перемістили з „ЛНР“, наразі утримують у Старобільському слідчому ізоляторі”, — розповів співрозмовник агентства.
На даний час відбувається ідентифікація всіх засуджених, після чого буде вирішено, де кожен з них відбуватиме подальше покарання.
Нагадаємо, 12 грудня 2018 року з окупованого Луганська перемістили 42 арештанти. Наступного дня, 13 грудня, з окупованого Донецька передали 13 ув’язнених.
Зазначимо, що у Старобільському слідчому ізоляторі Луганщини утримується також екс-керівник Партії регіонів Олександр Єфремов.