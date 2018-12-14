В СИЗО, где содержится Ефремов, поместили перемещенных с "ЛНР" узников
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Перемещенных с "ЛНР" осужденных временно поместили в Старобельском следственном изоляторе Луганской области, а заключенных с "ДНР" в Мариупольском следственном изоляторе в Донецкой области. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
"13 человек, которых передали с "ДНР", находятся в Мариупольском СИЗО. При этом осужденных, которых переместили с "ЛНР", теперь содержат в Старобельском следственном изоляторе", - рассказал собеседник агентства.
В настоящее время происходит идентификация всех осужденных, после чего будет решено, где каждый из них будет отбывать дальнейшее наказание.
Напомним, 12 декабря 2018 года из оккупированного Луганска переместили 42 арестанта. На следующий день, 13 декабря, из оккупированного Донецка передали 13 заключенных.
Отметим, что в Старобельском следственном изоляторе Луганской области содержится также экс-руководитель Партии регионов Александр Ефремов.