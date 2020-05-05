У Сіверську чоловік через кілька місяців повідомив у поліцію про вбивство товариша
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Сіверську Бахмутського району Донецької області чоловік зізнався у вбивстві товариша, скоєному ще у січні. Про це УНН повідомили у поліції.
Наприкінці січня житель Сіверська, 1988 року народження, перебуваючи в гостях, посварився з господарем будинку (чоловік 1986 року народження). Гість наніс господареві кілька ударів по голові дерев’яною палицею, від чого останній помер.
Тіло чоловік закопав на подвір’ї будинку вбитого.
Наприкінці квітня чоловік зізнався дільничному у скоєному та вказав місце, де заховав тіло. Наразі тіло вбитого направлене на експертизу.
Досудове розслідування триває (ст. 115 КК України – умисне вбивство).
Нагадаємо, двох правоохоронців судитимуть за приховування вбивства дівчини на Харківщині.