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В Северске мужчина через несколько месяцев сообщил в полицию об убийстве товарища

Киев • УНН

 • 20463 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Северске Бахмутского района Донецкой области мужчина признался в убийстве товарища, совершенном еще в январе. Об этом сообщили УНН в полиции.

В Северске мужчина через несколько месяцев сообщил в полицию об убийстве товарища

В конце января житель Северска, 1988 года рождения, находясь в гостях, поссорился с хозяином дома (мужчина 1986 года рождения). Гость нанес хозяину несколько ударов по голове деревянной палкой, от чего последний скончался.

Тело мужчина закопал во дворе дома убитого.

В конце апреля мужчина признался участковому в содеянном и указал место, где спрятал тело. Сейчас тело убитого направлено на экспертизу.

Досудебное расследование продолжается (ст. 115 УК Украины - умышленное убийство).

Напомним, двух правоохранителей будут судить за сокрытие убийства девушки в Харьковской области.

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