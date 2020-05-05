В Северске мужчина через несколько месяцев сообщил в полицию об убийстве товарища
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Северске Бахмутского района Донецкой области мужчина признался в убийстве товарища, совершенном еще в январе. Об этом сообщили УНН в полиции.
В конце января житель Северска, 1988 года рождения, находясь в гостях, поссорился с хозяином дома (мужчина 1986 года рождения). Гость нанес хозяину несколько ударов по голове деревянной палкой, от чего последний скончался.
Тело мужчина закопал во дворе дома убитого.
В конце апреля мужчина признался участковому в содеянном и указал место, где спрятал тело. Сейчас тело убитого направлено на экспертизу.
Досудебное расследование продолжается (ст. 115 УК Украины - умышленное убийство).
Напомним, двух правоохранителей будут судить за сокрытие убийства девушки в Харьковской области.