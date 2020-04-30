Двох правоохоронців судитимуть за приховування вбивства дівчини на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом оперуповноваженим поліції у Харківській області, яких підозрюють у приховуванні тяжкого злочину — вбивства дівчини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
“Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, повідомили про підозру двом оперуповноваженим Холодногірського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Харківській області. Правоохоронці підозрюються у приховуванні особливо тяжкого злочину (ч. 1 ст. 396 Кримінального кодексу України)”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що поліцейські намагалися приховати вбивство дівчини, яке відбулося 29 червня 2019 року у Харкові. Правоохоронці дізналися про вбивство дівчини відразу після його скоєння, однак не складали відповідні рапорти щодо внесення вказаного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Через це тіло вбитої виявили тільки на 10 день після злочину.
“Також слідством встановлено, що один із оперуповноважених зустрічався із батьком підозрюваного у вчиненні вбивства, якому повідомив про даний інцидент. Крім цього матеріали допиту одного зі свідків, який проводили підозрювані 5 липня 2019 року не був долучений до матеріалів кримінального провадження. Дії підозрюваних призвели до зволікання розслідування особливо тяжкого злочину та втрати речових доказів”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за фактом вбивства дитини поліцейські Харківщині відкрили кримінальне провадження. За вчинення страшного злочину затримана мати 13-річної дівчинки. Зараз із жінкою працюють слідчі.