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Двух правоохранителей будут судить за сокрытие убийства девушки в Харьковской области

Киев • УНН

 • 15146 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум оперуполномоченным полиции в Харьковской области, которых подозревают в сокрытии тяжкого преступления — убийства девушки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Двух правоохранителей будут судить за сокрытие убийства девушки в Харьковской области

“Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, сообщили о подозрении двум оперуполномоченным Холодногорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области. Правоохранители подозреваются в сокрытии особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины)”, — говорится в сообщении.

Установлено, что полицейские пытались скрыть убийство девушки, которое произошло 29 июня 2019 года в Харькове. Правоохранители узнали об убийстве девушки сразу после его совершения, однако не составляли соответствующие рапорты о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований. Из-за этого тело убитой обнаружили только на 10 день после преступления.

“Также следствием установлено, что один из оперуполномоченных встречался с отцом подозреваемого в совершении убийства, которому сообщил о данном инциденте. Кроме этого материалы допроса одного из свидетелей, который проводили подозреваемые 5 июля 2019 года не был приобщен к материалам уголовного производства. Действия подозреваемых привели к затягиванию расследования особо тяжкого преступления и потери вещественных доказательств”, — говорится в сообщении.

Напомним, по факту убийства ребенка полицейские Харьковской области открыли уголовное производство. За совершение страшного преступления задержана мать 13-летней девочки. Сейчас с женщиной работают следователи.

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