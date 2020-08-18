У Сирії під час підриву автоколони загинув російський генерал

Так, повідомляється що при поверненні автоколони російських військових на узбіччі по ходу руху автомобілів спрацював саморобний вибуховий пристрій. Поранення отримали ще два російських військових.

Загиблий генерал представлений до державної нагороди посмертно. Прізвище загиблого генерала не називається.

Як повідомляв УНН, адміністрація США готує нові санкції проти Сирії. Вони можуть торкнутися компанії з деяких європейських країн, а також “прихильників і ділових партнерів” президента Башара Асада в Лівані і Об’єднаних Арабських Еміратах.