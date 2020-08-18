В Сирии во время подрыва автоколонны погиб российский генерал
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В результате взрыва на пути автоколонны в Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора. Инцидент произошел во вторник, 18 августа, в 15 км от города Дейр-эз-Зора, пишет DW со ссылкой на Минобороны РФ, передает УНН.
Так, сообщается, что при возвращении автоколонны российских военных на обочине по ходу движения автомобилей сработало самодельное взрывное устройство. Ранения получили еще два российских военных.
Погибший генерал представлен к государственной награде посмертно. Фамилия погибшего генерала не называется.
Как сообщал УНН, администрация США готовит новые санкции против Сирии. Они могут коснуться компании из некоторых европейских стран, а также “сторонников и деловых партнеров” президента Башара Асада в Ливане и Объединенных Арабских Эмиратах.