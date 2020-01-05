У Сил спеціальних операцій з'явилась власна авіаескадрилья
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. На Вінниччині створена 35-та змішана авіаційна ескадрилья, що призначена для оперативного повітряного забезпечення діяльності Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, передає УНН із посиланням на АрміяInform.
Згідно зі спільною директивою, наказу командувача Сил спеціальних операцій та наказу командувача Повітряних Сил ЗС України, ескадрилья підпорядкована безпосередньо 456-й бригаді транспортної авіації та оперативно командуванню Сил спеціальних операцій. Ескадрилья побудована за стандартами НАТО, біля 80% чисельності складають військові 456-ї бригади, також вона включає штаб, що комплектується з інших частин.
8-9 січня новостворена ескадрилья братиме участь у перших цьогорічних польотах 456-ї бригади. Це будуть тренувальні польоти для підтримання навичок.
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До кінця 2020 року на озброєння ескадрильї перебуватиме три типи авіаційної техніки — гелікоптери Мі-2 та Мі-8, а також літаки Ан-26. Після 20-го року в складі 35-ї ескадрильї також з’являться бойові гелікоптери Мі-24.
Довідка. Починаючи з 2015 року в нас сформована нова структура — Сили спеціальних операцій, які створювалась за натовськими стандартами, і за цими стандартами ССО повинні мати повітряну компоненту. Рішення про її створення було прийняте у 2019 році. Для чого? Найперше, це мобільність і скритність управління. Час від моменту прийняття рішення на виконання завдання, до його безпосереднього виконання буде мінімальним, а також менше людей про це знатиме, — повідомив командир 35-ї ескадрильї Богдан Андрушко.