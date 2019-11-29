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У січні пройдуть слухання за скаргою "Газпрому" на арешт активів в Люксембурзі

У січні пройдуть слухання за скаргою "Газпрому" на арешт активів в Люксембурзі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У суді Люксембургу в січні 2020 року пройдуть слухання за скаргою “Газпрому” на дії НАК “Нафтогаз України” щодо арешту активів російської компанії в країні. Про це йдеться в звіті “Газпрому”, передає УНН.

“15 лютого 2019 року НАК „Нафтогаз України“ направила на адресу люксембурзьких підрозділів найбільших банків і” Газ Капітал С.А. “повідомлення про арешт будь-якої заборгованості і активів ПАТ „Газпром“ в м. Люксембурзі. 15 квітня 2019 року ПАТ „Газпром“ з метою захисту своїх прав звернулося до суду м Люксембургу із заявою про оскарження арешту і вступ в процес. 8 липня 2019 року суд м. Люксембургу відхилив клопотання ПАТ „Газпром“ про скасування арешту. Незважаючи на відсутність вручення цього рішення ПАТ „Газпром“, воно було оскаржене. Слухання за скаргою ПАТ „Газпром“ заплановані на січень 2020 року”, — йдеться у звіті.

Нагадаємо, 14 серпня поточного року суд Люксембургу відхилив клопотання ВАТ “Газпром” про оскарження дій НАК “Нафтогаз” про арешт активів на суму 2,6 млрд доларів США українською стороною на території Люксембургу.

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