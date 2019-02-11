У Сибіру зафіксували рекордні морози

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. З 1 по 10 лютого 2019 року в Томській області РФ зареєстрували рекордно низьку температуру за останні 133 роки. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на коментар Гідрометцентру, передає УНН.

"Перша декада лютого за весь період спостережень - це 133 роки - виявилася в цьому році в Томській області найхолоднішою. Середня температура вийшла в лютому мінус 31,6 градусів, що на 15,6 градусів нижче норми. До цього в 2010 році теж була холодна перша декада лютого - мінус 27,8 градусів ", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з початку лютого в Сибір прийшли 30-40-градусні морози, які стали причинами комунальних аварій і побутових пожеж. Перевізники регіону скасовували десятки автобусних рейсів щодня і кілька авіарейсів з Єкатеринбурга, почастішали випадки звернень до лікарів з обмороженнями, школярів відправляли на позапланові канікули. У деяких районах Томської області температура на початку лютого опускалася до мінус 48 градусів.

Як повідомляв УНН, в Японії через морози скасували понад 100 авіарейсів.

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