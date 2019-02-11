В Сибири зафиксировали рекордные морозы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. С 1 по 10 февраля 2019 года в Томской области РФ зарегистрировали рекордно низкую температуру за последние 133 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий Гидрометцентра, передаёт УНН.
"Первая декада февраля за весь период наблюдений - это 133 года - оказалась в этом году в Томской области самой холодной. Средняя температура получилась в феврале минус 31,6 градусов, что на 15,6 градусов ниже нормы. До этого в 2010 году тоже была холодная первая декада февраля - минус 27,8 градусов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что с начала февраля в Сибирь пришли 30-40-градусные морозы, которые стали причинами коммунальных аварий и бытовых пожаров. Перевозчики региона отменяли десятки автобусных рейсов ежедневно и несколько авиарейсов из Екатеринбурга, участились случаи обращений к врачам с обморожениями, школьников отправляли на внеплановые каникулы. В некоторых районах Томской области температура в начале февраля опускалась до минус 48 градусов.
Как сообщал УНН, в Японии из-за морозов отменили более 100 авиарейсов.