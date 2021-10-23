У Швеції застрелили 19-річного репера
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Шведський репер, відзначений нагородами Греммі, помер внаслідок пострілу в голову та груди. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
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Відомо, що Ейнар був викрадений і атакований конкуруючими реперами ще в минулому році, коли в Швеції був один з найвищих показників злочинності із застосуванням зброї в Європі.
Хлопець виграв низку премій Греммі, а також мав десятки мільйонів потоків на різних музичних платформах.
Репер помер у віці 19 років після того, як був застрелений на вулиці в результаті нападу, імовірно пов’язаного з бандою.
Ейнар, чиє справжнє ім’я було Нільс Кронберг, як повідомляється, був убитий пострілом в голову і груди в передмісті Хаммарбі Сьостад в Стокгольмі в четвер.
Поліція розшукує двох підозрюваних, хоча ніяких арештів зроблено не було.
Прем’єр-міністр Швеції Стефан Лоффен сказав: “Молоде життя згасло, і я розумію, що він багато значив для багатьох молодих людей. Це трагічно”.
Нагадаємо
Верховний суд Лос-Анджелеса затвердив прохання репера та колишнього чоловіка Кім Кардаш’ян Каньє Омарі Веста змінити своє імʼя на Ye (Є).