В Швеции застрелили 19-летнего рэпера
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Шведский рэпер, отмеченный наградами Грэмми, умер в результате выстрела в голову и грудь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Известно, что Эйнар был похищен и атакован конкурирующими рэпперами еще в прошлом году, когда в Швеции был один из самых высоких показателей преступности с применением оружия в Европе.
Парень выиграл ряд премий Грэмми, а также имел десятки миллионов потоков на различных музыкальных платформах.
Рэпер умер в возрасте 19 лет после того, как был застрелен на улице в результате нападения, предположительно связанного с бандой.
Эйнар, чье настоящее имя было Нильс Кронберг, как сообщается, был убит выстрелом в голову и грудь в пригороде Хаммарби Сьостад в Стокгольме в четверг.
Полиция разыскивает двух подозреваемых, хотя никаких арестов сделано не было.
Премьер-министр Швеции Стефан Лоффен сказал: “Молодая жизнь погасла, и я понимаю, что он много значил для многих молодых людей. Это трагично”.
Напомним
Верховный суд Лос-Анджелеса утвердил просьбу рэпера и бывшего мужа Ким Кардашьян Канье Омари Веста изменить свое имя на Ye (Е).