Репер Каньє Вест офіційно змінив ім'я

Деталі

“Оскільки заперечень немає, клопотання про зміну імені задоволено”, — заявила суддя Мішель Вільямс Корт.

До суду із клопотанням про зміну імені репер звернувся 24 серпня. Своє рішення він пояснив коротко: “З особистих причин”.

Протягом багатьох років Каньє називав себе Є у соціальних мережах. 2018 року він написав у Twitter, що хоче змін, зазначивши: “Істота, формально відома як Каньє Вест. Я Є”. Того самого року у нього вийшов альбом із назвою “Є”.

Одного разу в інтерв’ю репер сказав, що це слово часто трапляється у Біблії і означає “ти”.

Додамо

Зараз триває процес розлучення між 44-річним репером та 40-річною Кім Кардашʼян. Зазначають, що світська левиця не просила повернути дівоче прізвище, коли у лютому подавала заяву про розлучення.

Четверо дітей пари також мають прізвище Вест.