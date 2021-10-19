Репер Каньє Вест офіційно змінив ім'я
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Верховний суд Лос-Анджелеса затвердив прохання репера та колишнього чоловіка Кім Кардаш'ян Каньє Омарі Веста змінити своє імʼя на Ye (Є). Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.
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“Оскільки заперечень немає, клопотання про зміну імені задоволено”, — заявила суддя Мішель Вільямс Корт.
До суду із клопотанням про зміну імені репер звернувся 24 серпня. Своє рішення він пояснив коротко: “З особистих причин”.
Протягом багатьох років Каньє називав себе Є у соціальних мережах. 2018 року він написав у Twitter, що хоче змін, зазначивши: “Істота, формально відома як Каньє Вест. Я Є”. Того самого року у нього вийшов альбом із назвою “Є”.
Одного разу в інтерв’ю репер сказав, що це слово часто трапляється у Біблії і означає “ти”.
Додамо
Зараз триває процес розлучення між 44-річним репером та 40-річною Кім Кардашʼян. Зазначають, що світська левиця не просила повернути дівоче прізвище, коли у лютому подавала заяву про розлучення.
Четверо дітей пари також мають прізвище Вест.