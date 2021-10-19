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Репер Каньє Вест офіційно змінив ім'я

Репер Каньє Вест офіційно змінив ім'я

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Верховний суд Лос-Анджелеса затвердив прохання репера та колишнього чоловіка Кім Кардаш'ян Каньє Омарі Веста змінити своє імʼя на Ye (Є). Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.

Деталі

“Оскільки заперечень немає, клопотання про зміну імені задоволено”, — заявила суддя Мішель Вільямс Корт.

До суду із клопотанням про зміну імені репер звернувся 24 серпня. Своє рішення він пояснив коротко: “З особистих причин”.

Протягом багатьох років Каньє називав себе Є у соціальних мережах. 2018 року він написав у Twitter, що хоче змін, зазначивши: “Істота, формально відома як Каньє Вест. Я Є”. Того самого року у нього вийшов альбом із назвою “Є”.

Одного разу в інтерв’ю репер сказав, що це слово часто трапляється у Біблії і означає “ти”.

Додамо

Зараз триває процес розлучення між 44-річним репером та 40-річною Кім Кардашʼян. Зазначають, що світська левиця не просила повернути дівоче прізвище, коли у лютому подавала заяву про розлучення.

Четверо дітей пари також мають прізвище Вест.

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