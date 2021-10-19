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Рэпер Канье Уэст официально сменил имя

Рэпер Канье Уэст официально сменил имя

Киев  •  УНН

 • 28371 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Верховный суд Лос-Анджелеса одобрил просьбу рэпера и бывшего мужа Ким Кардашьян Канье Омари Веста сменить свое имя на Ye (Йе). Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Детали

“Поскольку возражений нет, ходатайство об изменении имени удовлетворено”, — заявила судья Мишель Уильямс Корт.

В суд с ходатайством об изменении имени рэпер обратился 24 августа. Свое решение он объяснил коротко: “По личным причинам”.

В течение многих лет Канье называл себя Йе в социальных сетях. В 2018 году он написал в Twitter, что хочет изменений, отметив: “Существо, формально известное как Канье Уэст. Я Йе”. В том же году у него вышел альбом под названием “Йе”.

Однажды в интервью рэпер сказал, что это слово часто встречается в Библии и означает "ты".

Добавим

Сейчас продолжается бракоразводный процесс между 44-летним рэпером и 40-летней Ким Кардашьян. Отмечают, что светская львица не просила вернуть девичью фамилию, когда в феврале подавала заявление о разводе.

Четверо детей пары также носят фамилию Вест.

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