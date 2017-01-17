У Швеції встановили рекламний щит, який кашляє на курців

Зазначається, що кашляє на рекламному щиті зображений на ньому чоловік. Пристрій обладнаний детектором диму. Однак поки неясно, чи реагує він на вихлопи автомобілів.

Ідея полягала в тому, щоб в новому році більше шведів, проходячи повз рекламу, нагадували собі про шкоду куріння.

Прес-секретар фірми, Екестам Полотно, повідомляє, що рекламний щит сприймали неоднозначно, але здебільшого позитивно.

“Не буває занадто багато нагадувань про шкоду куріння. Поки в Швеції залишається хоча б одна людина, що палить, ми будемо нагадувати суспільству про проблему”, - зазначила вона.

Як повідомляв УНН, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, глобальна смертність від раку до 2030 року зросте на 45% порівняно з рівнем 2007 року.