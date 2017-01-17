У Швеції встановили рекламний щит, який кашляє на курців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Швеції мережа аптек Apotek Hjartat створила рекламний щит, який починає відчайдушно кашляти, коли повз нього проходить людина з цигаркою, передає УНН з посиланням на журнал “Популярная механика”.
Зазначається, що кашляє на рекламному щиті зображений на ньому чоловік. Пристрій обладнаний детектором диму. Однак поки неясно, чи реагує він на вихлопи автомобілів.
Ідея полягала в тому, щоб в новому році більше шведів, проходячи повз рекламу, нагадували собі про шкоду куріння.
Прес-секретар фірми, Екестам Полотно, повідомляє, що рекламний щит сприймали неоднозначно, але здебільшого позитивно.
“Не буває занадто багато нагадувань про шкоду куріння. Поки в Швеції залишається хоча б одна людина, що палить, ми будемо нагадувати суспільству про проблему”, - зазначила вона.
Як повідомляв УНН, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, глобальна смертність від раку до 2030 року зросте на 45% порівняно з рівнем 2007 року.