В Швеции установили рекламный щит, который кашляет на курильщиков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Швеции сеть аптек Apotek Hjartat создала рекламный щит, который начинает отчаянно кашлять, когда мимо проходит человек с сигаретой, передает УНН со ссылкой на журнал "Популярная механика".
Отмечается, что кашляет на рекламном щите изображенный на нем мужчина. Устройство оборудовано детектором дыма. Однако пока неясно, реагирует ли оно на выхлопы автомобилей.
Идея заключалась в том, чтобы в новом году больше шведов, проходя мимо рекламы, напоминали себе о вреде курения.
Пресс-секретарь фирмы, Экестам Полотно, сообщает, что рекламный щит воспринимали неоднозначно, но в основном положительно.
"Не бывает слишком много напоминаний о вреде курения. Пока в Швеции остается хотя бы один человек, который курит, мы будем напоминать обществу о проблеме", - отметила она.
Как сообщал УНН, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, глобальная смертность от рака до 2030 года возрастет на 45% по сравнению с уровнем 2007 года.