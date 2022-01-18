Індонезія перенесе столицю із Джакарти
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Влада Індонезії до 2024 року планує перенести столицю із Джакарти на схід острова Калімантан. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNA.
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Нова столиця називатиметься Нусантара. З індонезійської ця назва перекладається, як "архіпелаг", її вже затвердив президент країни.
"Причина (вибору цієї назви — ред.) полягає у тому, що Нусантра — давно відоме слово. Воно впізнаване в усьому світі, просте та описує наш архіпелаг — Республіку Індонезія", — заявив міністр планування національного розвитку Індонезії Сухарсо Моноарфа.
За його словами, всього було приблизно 80 варіантів назв для нової столиці країни. Їх розробляли разом із істориками та лінгвістами. Зокрема, розглядали варіанти Негара Джая (славетна країна), Нусантара Джая (славетний архіпелаг) і Нуса Карья (творіння батьківщини).
Ще не вирішили, чи буде нова столиця регіоном або містом.
Додамо
Столицю Індонезії хочуть перенести, щоб врятувати перевантажену Джакарту та розвинути острів Калімантан.
Проект нової столиці вартістю 32 млрд доларів мали почати реалізовувати 2020 року. Однак пандемія COVID-19 змусила владу його відкласти.
Нагадаємо
В Єгипті до кінця 2021 року планували відкрити нову столицю, оснащену передовими технологіями.