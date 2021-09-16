У Швеції вакцинуватимуть дітей віком від 12 до 15 років

Деталі

За словами прем'єр-міністра Швеції Стефана Левена, Це знижує ризик важких і серйозних захворювань і того, що учні пропускатимуть школу.

До слова, сьогодні більше 80% шведів у віці 16 років і старше - групи, що підходять для вакцинації проти Covid зробили одне щеплення, і майже 75% повністю вакциновані.

Доповнення

Всього у світі на COVID-19 інфіковані 227,252,757 людей, з них одужало 203,937,717 особи. Кількість померлих зросла до 4,673,481.