У Швеції вакцинуватимуть дітей віком від 12 до 15 років
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Швеції планують розпочати вакцинацію дітей віком від 12 до 15 років вже цієї осені. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
За словами прем'єр-міністра Швеції Стефана Левена, Це знижує ризик важких і серйозних захворювань і того, що учні пропускатимуть школу.
До слова, сьогодні більше 80% шведів у віці 16 років і старше - групи, що підходять для вакцинації проти Covid зробили одне щеплення, і майже 75% повністю вакциновані.
Доповнення
Всього у світі на COVID-19 інфіковані 227,252,757 людей, з них одужало 203,937,717 особи. Кількість померлих зросла до 4,673,481.