В Швеции будут вакцинировать детей от 12 до 15 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Швеции планируют начать вакцинацию детей от 12 до 15 лет уже этой осенью. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
По словам премьер-министра Швеции Стефана Левена, это снижает риск тяжелых и серьезных заболеваний и того, что ученики будут пропускать школу.
К слову, сегодня более 80% шведов в возрасте 16 лет и старше - группы, что подходят для вакцинации против Covid сделали одну прививку, и почти 75% полностью вакцинированы.
Дополнение
Всего в мире COVID-19 инфицированные 227,252,757 человек, из них выздоровели 203,937,717 лица. Количество умерших возросло до 4,673,481.