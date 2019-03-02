У Швеції сталася бійка за участю 90 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У передмісті шведського міста Ничепінг сталася масова бійка за участю 91 людини, передає УНН з посиланням на Dagens Nyheter.
Інцидент стався на парковці. За попередньою інформацією, причиною бійки став конфлікт двох конкуруючих угруповань.
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Уточнюється, що як мінімум дві людини були госпіталізовані.
Нагадаємо, в одному з гуртожитків Києва п'яний водій маршрутки побив до смерті колегу.