У Швеції сталася бійка за участю 90 людей

Інцидент стався на парковці. За попередньою інформацією, причиною бійки став конфлікт двох конкуруючих угруповань.

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Уточнюється, що як мінімум дві людини були госпіталізовані.

Нагадаємо, в одному з гуртожитків Києва п'яний водій маршрутки побив до смерті колегу.