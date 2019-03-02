В Швеции произошла драка с участием 90 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В пригороде шведского города Нючёпинг произошла массовая драка с участием 91 человека, передает УНН со ссылкой на Dagens Nyheter.
Инцидент произошел на парковке. По предварительной информации, причиной драки стал конфликт двух конкурирующих группировок.
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Уточняется, что как минимум два человека были госпитализированы.
Напомним, в одном из общежитий Киева пьяный водитель маршрутки избил до смерти коллегу.