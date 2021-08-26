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У Швеції пропонують щепити третьою дозою вакцини від COVID-19 осіб з тяжкими хворобами

У Швеції пропонують щепити третьою дозою вакцини від COVID-19 осіб з тяжкими хворобами

Київ • УНН

 • 21018 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Близько 40 тис. жителів Швеції з важкими захворюваннями зможуть отримати третю дозу вакцини від коронавірусу з 1 вересня. Про це в четвер повідомило Шведське радіо, пише УНН.

Деталі

“Третя ін’єкція... дозволить сформувати більшу кількість антитіл і клітин, які необхідні для гарного захисту від інфекцій”, — пояснив в ефірі радіостанції головний епідеміолог Андерс Тегнель.

Щеплення буде запропоновано пацієнтам, які перенесли трансплантацію органів або страждають імунодефіцитними захворюваннями. В цілому мова йде про 40 тис. осіб.

Тегнель поки не бачить потреби в ревакцинації для решти населення. “Поки ніхто не знає, чи потрібне зараз третє щеплення. — пояснив він в інтерв’ю газеті Dagens Nyheter. — Британські дані і дані з інших країн не говорять на користь третьої ін’єкції”.

Довідка

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Швеції зафіксували 1 119 358 випадків захворювання, жертвами стали 14 670 осіб.

Принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали 6 651 777 осіб (81,2%) населення Швеції старше 18 років 5 387 909 осіб (65,8%) імунізовані повністю.

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