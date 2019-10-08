У Швеції медики повідомили про побоювання спалаху Еболи
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Лікарі у Швеції перевіряють можливий випадок Еболи, після того як в університетську лікарню в Мальме був доставлений пацієнт з тривожними симптомами, пов'язаними зі смертельним вірусом, передає УНН з посиланням на The Sun.
"Є підтверджені випадки Еболи в районі, де перебувала людина", - сказала директор з операцій в клініці Марія Джозефсон.
За словами лікарів, не можна виключити смертельний вірус, поки не будуть отримані результати досліджень.
Людина, чий вік, стать або інші дані не повідомлялися, прибув в клініку в понеділок.
Як повідомляв УНН, в липні цього року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) запровадила статус надзвичайної ситуації в міжнародних масштабах через масове поширення вірусу Еболи в Демократичній Республіці Конго.