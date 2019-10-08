В Швеции медики сообщили об опасениях вспышки Эболы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Доктора в Швеции проверяют возможный случай Эболы, после того как в университетскую больницу в Мальме был доставлен пациент с тревожными симптомами, связанными со смертельным вирусом, передаёт УНН со ссылкой на The Sun.
“Есть подтвержденные случаи Эболы в районе, где находился человек”, - сказала директор по операциям в клинике Мария Джозефсон.
По словам врачей, нельзя исключить смертельный вирус, пока не будут получены результаты исследований.
Человек, чей возраст, пол или другие данные не сообщались, прибыл в клинику в понедельник.
Как сообщал УНН, в июле этого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ввела статус чрезвычайной ситуации в международных масштабах из-за массового распространения вируса Эболы в Демократической Республике Конго.