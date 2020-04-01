У штаті Айдахо в США стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Землетрус магнітудою 6,3 зафіксовано у вівторок, 31 березня, в американському штаті Айдахо. Про це повідомляє УНН з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.
Епіцентр знаходився в 151 км на північний схід від міста Бойсе (населення близько 146 тис. осіб). Осередок залягав на глибині 33 км.
Інформації про можливі руйнування і постраждалих немає.
Нагадаємо, в Японії стався землетрус магнітудою 4,9.