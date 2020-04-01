В штате Айдахо в США произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник, 31 марта, в американском штате Айдахо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 151 км к северо-востоку от города Бойсе (население около 146 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 33 км.
Информации о возможных разрушениях и пострадавших нет.
Напомним, в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9.