У штабі британських ВПС назвали "найнебезпечнішу російську зброю"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Найбільш небезпечними видами російської зброї є продукція концерну “Алмаз-Антей”: зенітно-ракетний комплекс С-400, береговий ракетний комплекс “Бастіон-П” і оперативно-тактичний комплекс “Іскандер”. Таку оцінку дав помічник щодо потенціалу і боєготовності начальника штабу Військово-повітряних сил Великої Британії Джуліан Болл, передає військовий вісник Janes 360, пише УНН.
За словами Болла, загроза з боку цих ракетних систем вимагає від Великої Британії відповіді. Він зазначив, що ВПС країни ведуть роботу з протидії “ракетним бульбашкам”, які перегороджують доступ до тих чи інших регіонів (так звані комплекси anti-access / area denial, A2/AD). У таких “бульках” комплекси “Іскандер”, C-400 і “Бастіон” грають ключову роль, не дозволяючи супротивнику безпечно проникнути на територію. За інформацією Болла, проблему зараз намагаються вирішити за допомогою використання штучного інтелекту і нової зброї і обладнання. Представник штабу ВПС зазначив, що створене Росією озброєння ставить під сумнів здатність Великої Британії оперативно реагувати на мінливу ситуацію.
A2/AD — концепція озброєння Росії, відома на Заході як “Зона заборони доступу”. В радіусі дії системи війська НАТО не можуть безпечно перебувати і пересуватися. Ракетний комплекс “Іскандер-М” призначений для ураження малорозмірних цілей — ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії, літаків і вертольотів на аеродромах, а також командних пунктів і вузлів зв’язку. Зенітно-ракетний комплекс С-400 поряд з “Іскандером” і протикорабельними комплексами класу “Бастіон” грає головну роль в концепції A2/D2.
Як писав УНН, розвідка США заявила про п’ять невдалих випробувань ракет з ядерною установкою в РФ.