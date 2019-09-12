В штабе британских ВВС назвали "самое опасное российское оружие"

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107311 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119760 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111370 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117549 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123605 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150046 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149851 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140634 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 192680 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116825 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
В штабе британских ВВС назвали "самое опасное российское оружие"

В штабе британских ВВС назвали "самое опасное российское оружие"

Киев  •  УНН

 • 16504 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Наиболее опасными видами российского оружия является продукция концерна “Алмаз-Антей”: зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс “Бастион-П” и оперативно-тактический комплекс “Искандер”. Такую оценку дал помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиан Болл, передает военный вестник Janes 360, пишет УНН.

По словам Болла, угроза со стороны этих ракетных систем требует от Великобритании ответа. Он отметил, что ВВС страны ведут работу по противодействию “ракетным пузырям”, которые преграждают доступ к тем или иным регионам (так называемые комплексы anti-access/area denial, A2/AD). В таких “пузырях” комплексы “Искандер”, C-400 и “Бастион” играют ключевую роль, не позволяя противнику безопасно проникнуть на территорию. По информации Болла, проблему сейчас пытаются решить с помощью использования искусственного интеллекта и нового оружия и оборудования. Представитель штаба ВВС отметил, что созданное Россией вооружение ставит под сомнение способность Великобритании оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию.

A2/AD — концепция вооружения России, известная на Западе как “Зона запрета доступа”. В радиусе действия системы войска НАТО не могут безопасно находиться и передвигаться. Ракетный комплекс “Искандер-М” предназначен для поражения малоразмерных целей — ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, а также командных пунктов и узлов связи. Зенитно-ракетный комплекс С-400 наряду с “Искандером” и противокорабельными комплексами класса “Бастион” играет главную роль в концепции A2/D2.

Как писал УНН, разведка США заявила о пяти неудачных испытаний ракет с ядерной установкой в РФ.

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