У штабі блокади заявили про відновлення роботи редуту "16 добровольчого батальйону"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У штабі блокади торгівлі з окупантами повідомили про відновлення роботи Редуту "16 добровольчого батальйону" на трасі Ясинувата - Костянтинівка, передає УНН.
"Штаб блокади повідомляє про відновлення роботи Редуту "16 добровольчого батальйону" по трасі Ясинувата - Костянтинівка. Редут контролюватиме виконання рішення РНБО про повну Блокаду. Редут розташований на тій же ділянці, де й попередній, але на кілька кілометрів ближче до Костянтинівки", - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці у Facebook.
За інформацією штабу, "ефективний український контроль над цією ділянкою залізниці відновлено".
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що під час контрдиверсійної операції в зоні АТО силами спецоперацій затримано 43 особи, в яких виявлено зброю.
Нагадаємо, штаб блокади на сторінці у Facebook повідомляв, що на редуті “16 добровольчого батальйону” у Кривому Торці почався штурм у якому задіяна спецгрупа СБУ. Вона за підтримки БТР і спецназу поліції намагається вилучити у учасників Блокади офіційно зареєстровану зброю.