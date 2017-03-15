В штабе блокады заявили о возобновлении работы редута "16 добровольческого батальона"

"Штаб блокады сообщает о возобновлении работы Редута "16 добровольческого батальона" по трассе Ясиноватая - Константиновка. Редут будет контролировать выполнение решения СНБО о полной Блокаде. Редут расположен на том же участке, где и предыдущий, но на несколько километров ближе к Константиновке", - говорится в сообщении на официальной странице в Facebook.

По информации штаба, "эффективный украинский контроль над этим участком железной дороги восстановлено".

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во время контрдиверсионные операции в зоне АТО силами спецопераций задержаны 43 человека, у которых обнаружено оружие.

Напомним, штаб блокады на странице в Facebook сообщал, что на редуте "16 добровольческого батальона" в Кривом Торцы начался штурм в котором задействована спецгруппа СБУ. Она при поддержке БТР и спецназа полиции пытается изъять у участников Блокады официально зарегистрированное оружие.