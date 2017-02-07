У штабі АТО розповіли подробиці обстрілу, від якого помер підліток
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Бойовики учора ввечері продовжили обстріли населених пунктів і випустили по Курдюмівці на Донеччині 20 артилерійських снарядів, внаслідок чого і загинув 15-річний підліток, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти. Вчора ввечері, близько 21.00 російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Курдюмівка, що на Донеччині. Окупанти випустили по селищу 20 артилерійських снарядів. Загинув 15-річний хлопець", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Донеччині внаслідок обстрілу бойовиків помер підліток.