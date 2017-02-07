У штабі АТО розповіли подробиці обстрілу, від якого помер підліток

"Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти. Вчора ввечері, близько 21.00 російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Курдюмівка, що на Донеччині. Окупанти випустили по селищу 20 артилерійських снарядів. Загинув 15-річний хлопець", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині внаслідок обстрілу бойовиків помер підліток.