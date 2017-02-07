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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В штабе АТО рассказали подробности обстрела, от которого умер подросток

Киев • УНН

 • 9468 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Боевики вчера вечером продолжили обстрелы населенных пунктов и выпустили по Курдюмовке Донецкой области 20 артиллерийских снарядов, в результате чего и погиб 15-летний подросток, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

В штабе АТО рассказали подробности обстрела, от которого умер подросток

"Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты. Вчера вечером, около 21.00 российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Курдюмовка, что в Донецкой области. Оккупанты выпустили по поселку 20 артиллерийских снарядов. Погиб 15-летний парень", - говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области в результате обстрела боевиков умер подросток.

Украинские Национальные Новости

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