У штабі АТО перевіряють інформацію про поранених чи загиблих внаслідок сьогоднішніх обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У прес-центрі штабу АТО наразі не підтверджують наявність втрат серед українських військових внаслідок сьогоднішніх обстрілів бойовиками позицій ЗСУ. Про це УНН повідомив речник штабу АТО Василь Лабай.
“З ранку на Світлодарській дузі відбулося певне загострення — ворог обстрілював наші позиції, а з приблизно 11.00 з танку обстріляв сам Світлодарськ. На даний час — станом на 14.00, інформації про поранених чи загиблих немає”, — сказав Лабай.
Раніше на своїй сторінці у Фейсбук колишній посол Грузії в Україні Бачо Корчилава написав, що “У Грузиського Легіону 8 поранених і контужених. Хлопці потрапили під артобстріл”.
Нагадаємо, бойовики на Донбасі можуть влаштувати провокації поблизу об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури та в житлових кварталах населених пунктів.