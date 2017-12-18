В штабе АТО проверяют информацию о раненых или погибших в результате сегодняшних обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В пресс-центре штаба АТО пока не подтверждают наличие потерь среди украинских военных в результате сегодняшних обстрелов боевиками позиций ВСУ. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь штаба АТО Василий Лаба.
"С утра на Светлодарской дуге состоялось определенное обострение - враг обстреливал наши позиции, а с примерно в 11.00 из танка обстрелял сам Светлодарск. В настоящее время - по состоянию на 14.00, информации о раненых или погибших нет", - сказал Лаба.
Ранее на своей странице в Фейсбуке бывший посол Грузии в Украине Бачо Корчилава написал, что "У Грузиського Легиона 8 раненых и контуженных. Ребята попали под артобстрел".
Напомним, боевики на Донбассе могут устроить провокации вблизи объектов транспортной и энергетической инфраструктуры и в жилых кварталах населенных пунктов.