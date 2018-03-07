У Шрі-Ланці введено режим НС через зіткнення мусульман і буддистів

КИЇВ. 7 березня. УНН. Влада Шрі-Ланки ввела у вівторок режим надзвичайного стану на всій території країни на 10 днів у зв'язку із зіткненнями між буддистами і мусульманами у районі Канді в Центральній провінції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters та CNN.