У Шрі-Ланці введено режим НС через зіткнення мусульман і буддистів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Влада Шрі-Ланки ввела у вівторок режим надзвичайного стану на всій території країни на 10 днів у зв'язку із зіткненнями між буддистами і мусульманами у районі Канді в Центральній провінції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters та CNN.
“У Канді група мусульманських чоловіків вбили 41-річного чоловіка, який сповідував буддизм. Цей інцидент спровокував підпали і масові заворушення. У місті була введена комендантська година”, — йдеться в повідомленні CNN.
“На спеціальному засіданні кабінету міністрів було прийнято рішення оголосити надзвичайний стан терміном на 10 днів для запобігання поширенню міжгромадських заворушень на інші частини країни, — повідомив офіційний представник уряду Шрі-Ланки, міністр спорту Даясірі Джаясекара. — Було також прийнято рішення вжити жорстких заходів проти людей, які закликають до насильства через Facebook”.
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Влада Шрі-Ланки направила військових і поліцейських в Канді для запобігання міжобщинних зіткнень. Також у місто Діган увійшли близько 200 військовослужбовців. Десятки людей були заарештовані.
Прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікраманісінгхе заявив, що постраждалі отримають компенсації і уряд зробить рішучі кроки для припинення насильства.
Напруженість між представниками громад буддистів, які становлять більшість населення Шрі-Ланки (близько 70%), і мусульман (близько 10% населення) наростала в країні протягом останнього року. Деякі фундаменталістські буддистські організації звинувачують мусульман у тому, що вони насильно змушують іновірців переходити в іслам, а також у тому, що вони нібито плюндрують буддистські археологічні пам'ятники.
Деякі буддисти також протестують проти прибуття в Шрі-Ланку біженців-мусульман з М'янми, де останнім часом спалахнув збройний конфлікт на грунті протистояння буддистської і мусульманської громад.
Нагадаємо, співробітники СБУ за дорученням прокурори провели обшук в Ісламському культурному центрі Києва і вилучили окремі примірники літератури, які можуть нести пропагування насильства та нетерпимості.