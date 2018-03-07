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На Шри-Ланке введен режим ЧП из-за столкновения мусульман и буддистов

На Шри-Ланке введен режим ЧП из-за столкновения мусульман и буддистов

Киев  •  УНН

 • 14107 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Власти Шри-Ланки ввели во вторник режим чрезвычайного положения по всей территории страны на 10 дней в связи со столкновениями между буддистами и мусульманами в районе Канди в Центральной провинции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и CNN.

“В Канди группа мусульманских мужчин убили 41-летнего мужчину, который исповедовал буддизм. Этот инцидент спровоцировал поджоги и массовые беспорядки. В городе был введен комендантский час”, — говорится в сообщении CNN.

“На специальном заседании кабинета министров было принято решение объявить чрезвычайное положение сроком на 10 дней для предотвращения распространения межобщинных беспорядков на другие части страны, — сообщил агентству Reuters официальный представитель правительства Шри-Ланки, министр спорта Даясири Джаясекара. — Было также принято решение принять жесткие меры против людей, призывающих к насилию через Facebook”.

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Власти Шри-Ланки направила военных и полицейских в Канди для предотвращения межобщинных столкновений. Также в город Диган вошли около 200 военнослужащих. Десятки людей были арестованы.

Премьер-министр Шри-Ланки ранила Викраманисингхе заявил, что пострадавшие получат компенсации и правительство предпримет решительные шаги для прекращения насилия.

Напряженность между представителями общин буддистов, которые составляют большинство населения Шри-Ланки (около 70%), и мусульман (около 10% населения) нарастала в стране в течение последнего года. Некоторые фундаменталистские буддистские организации обвиняют мусульман в том, что они насильно заставляют иноверцев переходить в ислам, а также в том, что они якобы разрушают буддистские археологические памятники.

Некоторые буддисты также протестуют против прибытия в Шри-Ланку беженцев-мусульман из Мьянмы, где в последнее время вспыхнул вооруженный конфликт на почве противостояния буддистской и мусульманской общин.

Напомним, сотрудники СБУ по поручению прокурора провели обыск в Исламском культурном центре Киева и изъяли отдельные экземпляры литературы, которые могут нести пропаганду насилия и нетерпимости.

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