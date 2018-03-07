На Шри-Ланке введен режим ЧП из-за столкновения мусульман и буддистов

КИЕВ. 7 марта. УНН. Власти Шри-Ланки ввели во вторник режим чрезвычайного положения по всей территории страны на 10 дней в связи со столкновениями между буддистами и мусульманами в районе Канди в Центральной провинции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и CNN.