У Шотландії відкриють готель, в якому з кранів тектиме пиво
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У шотландському місті Еллон відкриють готель, в якому з кранів тектиме пиво. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.
У місті Еллон розташована пивоварня заводу BrewDog, готель буде називатися DogHouse. Він буде перебувати поруч із заводом і включатиме 26 кімнат, в яких встановлено спеціальний кран, з якого тектиме пиво. Також в номерах будуть розміщені холодильники з усіма видами алкоголю від компанії.
"DogHouse - наш подарунок пристрасним любителям крафтового пива, які здійснюють паломництво на наш пивоварний завод в Абердіншир. Ми завжди мріяли відкрити пивний готель, і тепер ми нарешті можемо реалізувати цей проект", - розповів співзасновник BrewDog Джеймс Уатт.
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