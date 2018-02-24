В Шотландии откроют отель, в котором из кранов будет течь пиво

В городе Эллон находится пивоварня завода BrewDog, отель будет называться DogHouse. Он будет находиться рядом с заводом и будет включать 26 комнат, в которых установлят специальный кран, из которого будет течь пиво. Также в номерах будут размещены холодильники со всеми видами алкоголя от компании.

"DogHouse - наш подарок страстным любителям крафтового пива, которые совершают паломничество на наш пивоваренный завод в Абердиншире. Мы всегда мечтали открыть пивной отель, и теперь мы наконец можем реализовать этот проект", - рассказал соучредитель BrewDog Джеймс Уатт.

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