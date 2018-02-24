В Шотландии откроют отель, в котором из кранов будет течь пиво

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63356 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 77593 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80282 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107417 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100395 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104559 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111538 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117086 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122796 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134315 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В Шотландии откроют отель, в котором из кранов будет течь пиво

В Шотландии откроют отель, в котором из кранов будет течь пиво

Киев  •  УНН

 • 6672 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В шотландском городе Эллон откроют отель, в котором из кранов будет течь пиво. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

В городе Эллон находится пивоварня завода BrewDog, отель будет называться DogHouse. Он будет находиться рядом с заводом и будет включать 26 комнат, в которых установлят специальный кран, из которого будет течь пиво. Также в номерах будут размещены холодильники со всеми видами алкоголя от компании.

"DogHouse - наш подарок страстным любителям крафтового пива, которые совершают паломничество на наш пивоваренный завод в Абердиншире. Мы всегда мечтали открыть пивной отель, и теперь мы наконец можем реализовать этот проект", - рассказал соучредитель BrewDog Джеймс Уатт.

Как сообщал УНН, McDonald's уберет чизбургеры из меню Happy Meal в рамках нового глобального плана по сокращению калорий и сделает свою еду для детей более здоровой.

Украинские Национальные Новости

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