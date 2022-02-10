У Шотландії робітники виявили на полі для гольфу 95-річне послання в пляшці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У шотландському місті Ерлсферрі працівники, які займалися благоустроєм на території поля для гри в гольф, виявили пляшку з посланням 95-річної давності. Про це повідомляє УНН з посиланням на UPI.
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Як зазначається, знахідка була закопана під дев’ятим отвором для м’яча на фервеї.
Робітники заглянули всередину пляшки і побачили повідомлення, написане на зворотному боці пачки сигарет Craven. Записка була датована 18 листопада 1926 року.
“Сьогодні ми тут, але де ми будемо, коли це знайдуть, ми не знаємо. Удачі”, — було написано в посланні.
За словами секретаря гольф-клубу Гевіна Кука, після вивчення записки було встановлено, що її написали троє колишніх співробітників клубу, які працювали тут в 1920 році: Т. Дональдсон, Д. Кінг та У. Ісон.
Кук наголосив, що робітники, які знайшли послання, теж вирішили залишити повідомлення, закопавши його в пляшці на полі на тому ж місці. Що там написано — таємниця, розкрити яку допоможе тільки час.
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