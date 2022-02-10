В Шотландии рабочие обнаружили на поле для гольфа 95-летнее послание в бутылке
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В шотландском городе Ерлсферри работники, которые занимались благоустройством на территории поля для игры в гольф, обнаружили бутылку с посланием 95-летней давности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на UPI.
Детали
Как отмечается, находка была закопана под девятым отверстием для мяча на фервее.
Рабочие заглянули внутрь бутылки и увидели сообщение, написанное на обратной стороне пачки сигарет Craven. Записка была датирована 18 ноября 1926 года.
“Сегодня мы здесь, но где мы будем, когда это найдут, мы не знаем. Удачи”, — было написано в послании.
По словам секретаря гольф-клуба Гэвина Кука, после изучения записки было установлено, что ее написали трое бывших сотрудников клуба, которые работали здесь в 1920 году: Т. Дональдсон, Д. Кинг и У. Исон.
Кук отметил, что рабочие, которые нашли послание, тоже решили оставить сообщение, закопав его в бутылке на поле на том же месте. Что там написано — тайна, раскрыть которую поможет только время.
Напомним
В городе Германикея, Турция, археологи нашли 1500-летнюю мозаику. На находке изображены три женщины, которые танцуют под музыку.