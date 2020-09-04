У Шотландії пароплав врізався в пірс: 17 людей постраждало
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Шотландії 17 осіб були поранені в результаті того, що пароплав Waverley Steamer врізався в пірс на острові Арран. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Scotsman.
“Служби екстреної допомоги були викликані на місце події на пірсі Бродік близько 17:28 в четвер. Ймовірно, у момент зіткнення на борту перебували 213 пасажирів і 26 членів екіпажу. В цілому 17 осіб повідомили про травми, деякі були доставлені в лікарню”, - пише видання.
Нагадаємо, з суботи у Варшаві через аварію трубопроводу на очисних спорудах “Чайка” стічні води забруднюють річку Вісла, в декількох польських містах заборонили купатися, є побоювання екологічної катастрофи.