У Шотландії пароплав врізався в пірс: 17 людей постраждало

“Служби екстреної допомоги були викликані на місце події на пірсі Бродік близько 17:28 в четвер. Ймовірно, у момент зіткнення на борту перебували 213 пасажирів і 26 членів екіпажу. В цілому 17 осіб повідомили про травми, деякі були доставлені в лікарню”, - пише видання.

Нагадаємо, з суботи у Варшаві через аварію трубопроводу на очисних спорудах “Чайка” стічні води забруднюють річку Вісла, в декількох польських містах заборонили купатися, є побоювання екологічної катастрофи.