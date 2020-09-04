В Шотландии пароход врезался в пирс: 17 человек пострадали

"Службы экстренной помощи были вызваны на место происшествия на пирсе Бродик около 17:28 в четверг. Вероятно, в момент столкновения на борту находились 213 пассажиров и 26 членов экипажа. В общей сложности 17 человек сообщили о травмах, некоторые были доставлены в больницу", - пишет издание.

Напомним, с субботы в Варшаве из-за аварии трубопровода на очистных сооружениях "Чайка" сточные воды загрязняют реку Висла, в нескольких польских городах запретили купаться, есть опасения экологической катастрофы.