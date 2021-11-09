У школі в Нігері сталася пожежа, загинуло 25 дітей

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Пожежа сталася 8 листопада вранці. Вогонь знищив три класи у солом’яному приміщенні. Причина загоряння поки що невідома.

Останнім часом у Нігері будують школи із дерева та соломи, тому що цегляні переповнено.

Загиблим дітям було від п’яти до шести років. Також унаслідок пожежі кілька школярів дістали поранення, деякі з них у критичному стані.

Усі заняття скасовано.

Додамо

У квітні цього року в Ніамеї, столиці Нігеру, сталася подібна пожежа. Тоді загинуло приблизно 20 учнів підготовчих і молодших класів. Вогонь зруйнував 28 солом’яних класів.