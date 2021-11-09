В школе в Нигере произошел пожар, погибли 25 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В школе города Маради, расположенного на юге Нигера, произошел пожар. Погибло по меньшей мере 25 детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Пожар произошел 8 ноября утром. Огонь уничтожил три класса в соломенном помещении. Причина возгорания пока неизвестна.
В последнее время в Нигере строят школы из дерева и соломы, потому что кирпичные переполнены.
Погибшим детям было от пяти до шести лет. Также в результате пожара несколько школьников получили ранения, некоторые из них в критическом состоянии.
Все занятия отменены.
Добавим
В апреле этого года в Ниамее, столице Нигера, случился подобный пожар. Тогда погибло примерно 20 учеников подготовительных и младших классов. Огонь разрушил 28 соломенных классов.