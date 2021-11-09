В школе в Нигере произошел пожар, погибли 25 детей

Детали

Пожар произошел 8 ноября утром. Огонь уничтожил три класса в соломенном помещении. Причина возгорания пока неизвестна.

В последнее время в Нигере строят школы из дерева и соломы, потому что кирпичные переполнены.

Погибшим детям было от пяти до шести лет. Также в результате пожара несколько школьников получили ранения, некоторые из них в критическом состоянии.

Все занятия отменены.

Добавим

В апреле этого года в Ниамее, столице Нигера, случился подобный пожар. Тогда погибло примерно 20 учеников подготовительных и младших классов. Огонь разрушил 28 соломенных классов.